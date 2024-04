La Tour Eiffel va sur la lune !

La tour Eiffel s'envole vers l'espace ! La tour Eiffel a toujours la bougeotte. Cette fois, c'est la fusée de Thomas, le cosmonaute, qu'elle suit jusque dans les étoiles ! Accompagnée de Babette la chouette, la dame de fer explore le système solaire et fait la connaissance d'extraterrestre malicieux. Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !