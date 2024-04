L'alliance de fer Tome 3 : Le Traître

Alwyn Scribe a parcouru un long chemin. Bâtard né dans un bordel et élevé par un hors-la-loi, il s'est hissé au rang de chevalier et est devenu le plus fidèle conseiller de dame Evadine Courlain. Ensemble, ils ont remporté d'innombrables batailles et se sont efforcés de restaurer l'ordre dans un royaume divisé. Mais Evadine n'est plus la femme qu'Alwyn a connue. Sa foi bienveillante a peu à peu cédé la place à un fanatisme rigoriste, et son chevalier commence à s'interroger sur ses véritables intentions. Tandis que le royaume se prépare à l'affrontement final, la raison et le coeur d'Alwyn se livrent leur propre bataille. Le temps presse et il doit choisir son camp... " Un dénouement conduit de main de maître... Les personnages ciselés et les intrigues complexes sont plus que jamais mis en valeur par la prose évocatrice d'Anthony Ryan. Des atouts qui font s'achever cette saga en apothéose. " Publishers Weekly