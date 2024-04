La place du terrain dans la formation initiale des enseignants

Le rôle des stages et des échanges entre pairs dans la formation des enseignants. La formation des enseignants s'organise partout dans une forme ou une autre d'alternance entre des expériences pratiques vécues sur le terrain et des savoirs théoriques présentés hors contexte, dans l'espace clos d'une institution. Au coeur de cette alternance, les stages constituent une facette incontournable et un moment privilégié d'appréhension du métier. Ainsi, sur le terrain se jouent des enjeux majeurs d'apprentissage et de développement, d'évaluation et de reconnaissance identitaire. Quel est le rôle réel du terrain ? Quel est son rapport, en contrôle ou en partenariat, avec l'institut de formation ? Quels sont les dispositifs mis en place pour favoriser la collaboration entre terrain et institut de formation ? Comment les maîtres de stage trouvent-ils leur place au sein du dispositif ? A quelles conditions le terrain est-il formateur ? Chaque chapitre, rédigé par un ou plusieurs experts francophones, offre un cadre d'analyse des pratiques et des leviers potentiels d'innovations pédagogiques.