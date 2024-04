Les dieux du campus Tome 6 : Scott

Tout semble réussir à Scott Thomas Capitaine de l'équipe de hockey il enchaîne les conquêtes féminines sans chercher à se poser Etre en couple ? Très peu pour lui&NewLine ; Il préfère se concentrer sur sa carrière Il a fait une promesse et refuse de la briser&NewLine ; Valentin de Joannis de Verclos jeune diplômé en journalisme débarque à Saint Charles pour effectuer un reportage sur les sportifs universitaires de haut niveau S'il était impatient de retrouver sa meilleure amie Blake il ne s'attendait pas à tomber sous le charme du seul homme inaccessible&NewLine ; Seulement parfois la vie peut être pleine de surprises&NewLine ; Parfois les sentiments apparaissent là où on ne les attend pas&NewLine ; Quand le doute se mêle à la passion quand l'espoir se heurte à la peur est-ce possible d'en sortir indemne