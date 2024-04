Sur les traces de Monet. Escape book

Au cours d'une visite au musée d'Orsay à Paris, tu te retrouves subitement au coeur de la gare Saint-Lazare. Mais quel drôle de décor, les lieux te semblent comme peint. Tu as été projeté dans l'oeuvre que tu observais ! Balade-toi de tableau en tableau, échange avec de célèbres peintres du XIXe siècle et réponds à leur énigmes pour espérer retrouver l'illustre Claude Monet, le seul à pouvoir te faire retrouver le monde réel. Un livre d'escape game en coédition avec le musée d'Orsay, dans lequel l'enfant, dès 9 ans, doit résoudre des énigmes. Une manière amusante et originale de découvrir l'impressionnisme, ses peintres et ses tableaux célèbres.