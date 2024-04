Moselle. Autour de Metz, Thionville, Sarrebourg... Parc naturel régional de Lorraine, sud du massif des Vosges...

25 balades testées et approuvées pour découvrir en famille les richesses naturelles et patrimoniales de cette partie de la Lorraine 25 balades à pied faciles et accessibles à tous De deux heures en moyenne la durée de marche dépasse parfois les trois heures De Metz "La petite Venise de l'Est" au vallon du Mullerthal "La petite Suisse luxembougeoise" partez à la découverte des prés salés du Pays du Saulnois de la ligne Maginot et son célèbre ouvrage du Hackenberg de la cité fortifiée de Rodemack ou de la forteresse médiévale de Malbrouck ainsi que des Parcs naturels régionaux de Lorraine et des Vosges du nord où biodiversité et autres curiosités naturelles vous enchanteront En bonus > Les "P'tit " pour compléter agréablement la sortie du jour > Des idées d'activités pour motiver les enfants en balade > Un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone via l'application mobile de votre choix