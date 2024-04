Vivre d'aventures

"L'aventure fait tomber les masques. Elle révèle. Elle nous laisse à fleur de peau, sans notre carapace. Elle nous fait vivre fort". Sept ans seulement après s'être mis à courir, Mathieu Blanchard est devenu l'une des stars mondiales des courses d'endurance en montagne. Tout au long de sa préparation pour l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) édition 2022, il nous raconte, avec une sensibilité aiguisée, sa délicate reconversion, ses blessures intimes et sa capacité à en faire des forces pour atteindre ses objectifs, vivre mieux et plus fort, à sa manière.