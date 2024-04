Monsieur Maxi et Monsieur Mini

L'un de ces messieurs est grand, l'autre tout petit. La souris est minuscule, la girafe immense. Ils pensent que tout les oppose. L'un se croit le plus fort et l'autre le plus malin. L'un se moque de l'autre et vice versa. Jusqu'au jour où un grand danger les menace tous deux. Pour survivre, il leur faut se liguer. Cette fois, ils comprennent que leurs différences, en se complétant, peuvent leur sauver la vie.