Daredevil : Companion

Suivez les premières aventures et les premières erreurs d'un Daredevil débutant, puis engouffrez-vous dans les profondeurs du désespoir lorsque le Caïd, qui a découvert l'identité secrète du Diable Rouge, décide de le détruire une fois pour toutes. Ce MARVEL OMNIBUS est le complément indispensable au MARVEL OMNIBUS : DAREDEVIL PAR FRANK MILLER sorti l'an dernier. Ici, Frank Miller a à ses côtés les meilleurs dessinateurs de la Maison des Idées : John Romita Jr (Amazing Spider-Man) pour une saga retraçant les débuts du héros, David Mazzucchelli pour la mythique saga Renaissance qui oppose Daredevil au Caïd, et un Graphic Novel moins connu illustré par Bill Sienkiewicz (New Mutants).