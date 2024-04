Qui a vu le zèbre ?. L'invention de la perspective animale

Quels efforts faut-il mettre en oeuvre pour arriver à prendre en compte le point de vue d'un autre ? La question des perspectives est au coeur des pratiques artistiques, en particulier de la peinture de la Renaissance florentine qui a voulu représenter sur le tableau le point de vue d'un observateur humain. Plus récemment, certains éthologues ont radicalisé le projet des peintres en cherchant à reproduire la perspective d'autres animaux : celle des chiens, des mouches, des abeilles, des vaches, des lions, des hyènes et de bien d'autres espèces encore. Thibault De Meyer montre comment, en poussant le projet perspectiviste le plus loin possible, l'éthologie donne naissance à une nouvelle philosophie.