Manuel d'analyse transactionnelle

Aussi efficace en développement personnel qu'en psychothérapie, l'Analyse Transactionnelle (AT) est au quotidien une approche puissante pour mieux se comprendre et mieux communiquer. Ce livre en présente la théorie et la pratique. Didactique, il peut être utilisé comme livre d'apprentissage personnel et comme support de formation. De nombreux d'exemples concrets montrent le cheminement des idées forces de l'AT et illustrent la diversité de leurs applications. Chaque développement théorique est suivi d'exercices. Eric Berne, fondateur de l'AT, voulait que celle-ci soit accessible à tous. Fidèles à son esprit, les auteurs communiquent avec clarté et simplicité toute la profondeur et la finesse de cette approche. Le manuel couvre l'ensemble du programme officiel du cours - "101" - de l'IATA (Association internationale d'AT) et comporte un index et un glossaire. Le livre de référence depuis sa parution pour tous ceux qui veulent s'initier à l'AT ou devenir un praticien reconnu dans ce domaine.