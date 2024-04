Shadow Faé Tome 2 : La cour de la nuit

Après s'être enfuie de la Cour des Ombres, la prestigieuse Académie d'élite des Faés, Arianna s'est retrouvée à la rue. Seule et affamée, elle a dû voler un précieux objet chez un dragon. Et à la suite d'une bataille épique et une traque sans pitié, son mentor, le ténébreux Ruadan, a retrouvé la jeune femme. Ramenée de force à la Cour des Ombres, Arianna n'a désormais plus le choix. Elle doit obéir au terrifiant Grand Maître et réussir les épreuves de sélection pour devenir une puissante chasseuse de magie, car tel est son destin. Mais au sein de l'Académie, ses ennemis sont nombreux et Arianna, la moins-que-rien, la Faé de sang-mêlé à moitié humaine risque sa vie à chaque instant. Et le plus grand des dangers, c'est Ruadan qui semble la détester depuis qu'elle est revenue mais pour qui elle éprouve une attirance toujours plus incontrôlable...