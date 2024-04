La lumière n'attire pas les moustiques !

Le chocolat est un antidépresseur, les cheveux et poils poussent indéfiniment, le caméléon prend la couleur de son support, etc. : toutes ces affirmations sont fausses ! Ou, du moins, simplistes et caricaturales. Légendes urbaines ou clichés, ce livre fait le tour de tout ce que l'on croit savoir pour tordre le cou à ces opinions répandues à tord. Alimentation, histoire, médecine, astronomie, biologie, Lydia Mammar vous aide à démêler le vrai du faux en rétablissant 300 vérités contre-intuitives et surprenantes !