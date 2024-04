Manager la diversité. De la lutte contre les discriminations au management inclusif

Diversité en entreprise : de quoi parle-t-on ? L'égalité professionnelle homme/femme, les rapports intergénérationnels, l'orientation sexuelle, l'appartenance religieuse, l'apparence physique, le handicap, l'origine ethnique et sociale, le cursus de formation, les opinions politiques, l'engagement syndical sont autant de sujets de diversité qui doivent être pris en compte par les organisations pour devenir des leviers de performance stratégique. Le management de la diversité doit s'inscrire au coeur de la stratégie opérationnelle. Cet ouvrage concret, fruit de quinze années de recherche et d'expérience terrain, vous propose des méthodes et des outils pour passer à l'action et réussir à impliquer toutes les parties prenantes. Des plans d'action, des cas d'étude, des conseils, des témoignages ou encore des outils enrichiront votre pratique et vous permettront d'être rapidement opérationnel. Ouvrage labellisé par la FNEGE (Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises) en 2019 (catégorie Ouvrage de recherche non collectif).