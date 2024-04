Les petits allongés de Berck

En 1920, au sanatorium de Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, la médecine a condamné deux petits tuberculeux, Henri (13 ans et demi) et Joseph (10 ans), mais Dieu a entendu les prières qui sont montées vers Lui pour eux. Il envoie Jean, un mystérieux pêcheur, qui va leur apprendre beaucoup de choses nouvelles et leur enseigner que rien n'est irrémédiable. L'intérêt historique du livre réside dans la vie des petits pensionnaires dans un hôpital créé par les religieuses franciscaines au siècle dernier, donc l'arrière-plan historique est véridique. L'intérêt au niveau spirituel, c'est l'éveil à la foi de deux petits malades : l'auteur veut montrer que rien n'est jamais définitif dans la vie et qu'il y a toujours moyen de trouver une porte de sortie. Le livre parle également d'espérance, d'amitié, d'entraide et de dépassement de soi.