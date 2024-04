Colombe à l'hôtel du lac Tome 3 : Les mystères continuent

A l'Hôtel du Lac, les incidents se multiplient. Fuites d'eau et pannes de courant se succèdent à tous les étages. Colombe soupçonne un client qui furète partout, y compris dans les parties privées. Elle s'inquiète pour le moral de ses parents qui sont sous tension, d'autant qu'une offre de rachat de l'établissement leur a été envoyée. Qui provoque cette série de pannes et cherche à faire fuir la clientèle ? Et pour quelles raisons ? Colombe et ses amis Meredith et Paul cherchent à faire la lumière sur cette étrange affaire...