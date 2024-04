Lorsque Cyril, Anthéa, Robert, Jane et Biquette décident d'aller jouer dans la sablière près de leur nouvelle maison, la dernière chose qu'ils s'attendent à trouver est... une fée ! En tout cas, c'est ainsi que se décrit la créature plutôt grognon, laide, et poilue qui est enfouie dans le sable depuis des milliers d'années. Elle révèle aussi qu'elle est capable d'exaucer les voeux des enfants ! Qui n'a jamais rêvé d'être beau et riche, d'habiter dans un château ou d'avoir des ailes ? Mais quand chacun de leurs souhaits tourne mal, les enfants commencent à se demander s'ils ont vraiment tant de chance que ça... La Dernière fée des sables est souvent cité comme étant le premier roman fantastique moderne, grâce à son univers très réaliste dans lequel apparaissent des éléments surnaturels.