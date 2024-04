Wonder Rabbit Girl - Pack T06 à T07

Le jour où Ren sombre dans la folie et se retrouve hospitalisé, son frère Rei, un garçon introverti, décide de le venger. Son seul indice, une clé USB contenant une liste de lycéennes et leur point faible. L'une d'entre elles est "Wonder Rabbit Girl" , la responsable de l'état de Ren. Rei va alors se faire passer pour son frère et mener l'enquête...