Les échos du silence

Il est des moments innombrables où Dieu se tait. Où le cri de l'homme se heurte au silence, renvoyé par l'implacable écho. De ce silence de Dieu, de cette absence d'amour, le siècle passé comme l'actuel portent les stigmates, avec leur cohorte de charniers, de génocides et de catastrophes naturelles. Toujours à reprendre, le cri de Job révolté devant la souffrance, l'injustice et l'absurde demeure d'actualité. C'est le point de départ de cette belle méditation de Sylvie Germain où se croisent littérature et spiritualité, où monte la plainte de l'homme... Depuis trente ans, Sylvie Germain construit une oeuvre imposante couronnée de nombreux prix littéraires : prix Femina en 1989 pour Jours de colère, prix Goncourt des lycéens en 2005 pour Magnus, Grand prix SGDL de littérature 2012 pour l'ensemble de son oeuvre.