Land Tome 3

A l'issue de la grande confusion qui a impliqué les villageois et les habitants de la montagne, Mari, la tante d'Ann, a perdu la raison et Sutekichi, son père, est mort. Tout cela est-il arrivé parce qu'Ann n'a pas respecté les règles en s'approchant trop près de l'Autre Monde ? En proie au doute, c'est le moment que choisit Kazune pour réapparaître devant elle et lui offrir une arme secrète capable de relier les deux mondes... Véritable chef-d'oeuvre fantastique et philosophique de l'autrice Kazumi Yamashita, Land est une série en 11 tomes lauréat du 25e grand Prix Osamu Tezuka de 2021.