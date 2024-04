Tokyo Tarareba Girls Saison 2 Tome 2

Reina Hirota a 30 ans et vit en enchaînant les contrats de travail à durée déterminée. Elle se rend compte que la vie nonchalante qu'elle a menée ces dernières années a fait d'elle une femme sans aucun attrait, et que dans ces conditions, elle aura beau multiplier les rendez-vous galants, elle ne trouvera jamais personne. Elle décide donc de commencer par travailler à s'aimer elle-même... La suite des rêves et des réalités des jeunes Japonaises d'aujourd'hui, dépeintes par Akiko Higashimura et son oeil aiguisé !