Bégayons sous la pluie ou l'art de bien bégayer. Guide illustré à l'usage des parents et des patients

Pour donner plus de visibilité au bégaiement ! Pour "tordre le cou" aux préjugés et idées reçues sur le bégaiement, Philomène TANGUY, orthophoniste, met en images tout ce qu'il faut savoir sur cette particularité qui touche 1% de la population (2 à 4% estimé, en comptabilisant les personnes non-recensées) et 8% des enfants : car le bégaiement n'est pas un handicap, ni une maladie ! A travers le trait poétique de Gomargu, l'autrice propose un ouvrage au ton "d'éducation thérapeutique" , un voyage pour côtoyer la complexité du bégaiement et mieux connaître le travail - passionnant et engageant - des orthophonistes. Déjouer les moqueries, se préparer à un exposé à l'oral, canaliser l'anxiété, ces sujets centraux donnent lieu à des illustrations pédagogiques et apaisantes. Si vous êtes parents d'un enfant qui bégaie, si vous bégayez vous-même, ou si vous êtes amené à accompagner une personne qui bégaie, alors tournez les pages de ce guide illustré en 94 saynètes, réparties selon 3 temps forts : l'enfant avant 6 ans, l'enfant après 6 ans, puis l'adolescent-l'adulte.