Les styles en architecture. Guide visuel

Si vous vous êtes déjà demandé comment reconnaître au premier coup d'oeil le style d'un bâtiment ou ce qui distingue le gothique rayonnant du gothique flamboyant, ce guide visuel est fait pour vous. Avec près de 300 photos, il dresse un panorama des grandes périodes de l'architecture et de leurs styles. Chacun d'eux est défini en fonction de spécificités communes (formelles, géographiques, culturelles ou idéologiques) puis identifié grâce à six caractéristiques clés (un certain type de fenêtre ou de moulure décorative, un choix spécifique de matériaux...), toutes illustrées par un édifice emblématique.