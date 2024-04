Ma petite pause Dessins Kawaii

Envie de faire une petite pause créative et de découvrir le dessin kawaii ? Ce livre deux-en-un contient tout ce qu'il faut pour vous lancer ! Avec ce livre et son bloc de 70 planches prêtes à dessiner et colorier, réalisez facilement vos premiers dessins à la japonaise. Choisissez votre modèle parmi les 40 proposés, détachez votre feuille de papier et suivez pas à pas les explications pour réussir animaux, objets et gourmandises... simples et 100% kawaii. En quelques traits, une multitude de petits dessins colorés et joyeux prennent vie sous vos doigts ! Créer n'a jamais été aussi simple !