REBELLE - Les Grands Classiques Disney - L'histoire du film

Toute l'histoire du classique Pixar : Rebelle dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Merida est la princesse du royaume de DunBroch. En tant qu'aînée, elle est destinée à épouser un homme d'un clan voisin. La reine Elinor, qui ne jure que par les traditions, ne comprend pas le refus catégorique de sa fille et sa quête de liberté, ce qui finit par les déchirer. Le souhait le plus cher de Merida est alors de voir sa mère changer, mais elle est loin de se douter des conséquences de son voeu...