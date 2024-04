Les sacrements en question. Qui peut les recevoir ? Pour quels fruits ?

A la suite de communions, de confirmations ou de mariages, force est de constater le peu de fruits de ces sacrements dans la croissance de la pratique et de la fréquentation des paroisses... Les sacrements sont, par excellence, la source de la grâce divine qui vivifie les âmes. Pourquoi donc ne portent-ils pas plus de fruits ? En eux-mêmes ils sont parfaits. N'est-ce pas dans leur usage qu'il faut chercher la cause du problème ? De fait, nombreux sont les prêtres et autres acteurs pastoraux qui souffrent de se sentir tiraillés entre volonté d'accueil et respect des sacrements. Comment sortir de ce dilemme ? Au-delà du contexte social et culturel actuel, les intervenants de cet ouvrage exposent les articulations essentielles entre les notions de péché, état de grâce et sacrements. Ils cherchent à montrer les différentes ruptures historiques à l'origine de l'obscurcissement de la conscience commune et ses conséquences sur la dévitalisation des communautés chrétiennes. Ces prises de conscience ouvrent à des solutions évoquées par plusieurs exemples concrets. S'ajuster à la volonté de Dieu déploie la fécondité pastorale. Le salut de nos frères ! tel est le véritable enjeu. Thibaud Guespereau est prêtre du diocèse de Nanterre. Henri Vallançon est prêtre du diocèse de Coutances. Thibaud Collin est professeur agrégé de philosophie.