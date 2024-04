Le secret du jeune prétendant

" Aujourd'hui, l'Ecosse a besoin de l'appui du Secret et nous répondrons présents. " Hippolyte, chevalier de France et femme intrépide, à la tête du cabinet secret du roi, chargé de maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume, peuplée de créatures surnaturelles dont le monde ignore l'existence, se voit confier par Louis XV une mission primordiale, loin de la Cour et de l'agitation de la capitale. Charles Stuart, le Jeune Prétendant, cousin du roi, a quitté la France à bord d'une frégate, pour se rendre en Ecosse et réclamer le trône de son père aux Anglais. Une entreprise plus que risquée, et dans laquelle il aura besoin de l'aide royale et de celle du Secret. L'argent, les armes, les munitions, les provisions, les hommes... Tous ces besoins matériels sont indispensables à la guerre menée par les Jacobites. Mais l'Ecosse n'est pas seulement peuplée d'hommes et de femmes, elle abrite d'autres forces susceptibles de lui venir en aide, ou de l'anéantir. Il est temps d'invoquer la Auld Hidden Alliance qui unit les deux Couronnes contre l'Angleterre. Une alliance des peuples surnaturels qui n'est pas au goût de toutes les créatures des lochs. Hippolyte, Olympe, James et la vampire Galatée n'auront pas que Loups face à eux, il leur faudra également rencontrer celle qui contrôle l'hiver et les tempêtes, celle qui taille les montagnes et creuse les lochs, la maîtresse des sorcières, la Cailleach Beira. " L'Ecosse est un royaume parcouru de créatures, de magies et de puissances avec lesquelles il faudra composer. Car sachez-le dès à présent, soit vous vous alliez à ces forces, soit vous allez contre. Dans les deux cas, priez pour votre vie. "