Manchot et le trésor pirate

C'est l'heure d'une histoire de plus ! Ces livres d'images passionnants racontent l'histoire d'animaux courageux, de leurs aventures et de leurs amis. Les illustrations colorées donnent vie aux histoires. Une collection de livres idéale pour toutes les chambres d'enfants. Les parents et les enfants adoreront ces histoires du soir qui les accompagneront dans leurs rêves les plus doux.