Bodyguards Tome 5 : Oscar

Le retour de Laura S. Wild avec la série désormais incontournable : Bodyguards. 1997. Tout jeune bodyguard, Oscar Westwood est affecté à la protection d'Ellen Ferguson, une actrice ayant accédé à la célébrité dès l'adolescence. Seulement, depuis quelque temps, les projecteurs se sont détournés d'elle. C'est donc une jeune femme en pleine tourmente qu'Oscar rencontre, et qui, en plus de l'intriguer, va le désarmer complètement. Deux coeurs blessés peuvent-ils trouver la force de tout recommencer ? . De nos jours. Lennon, Cruz, Sawyer et Jaxon filent désormais le parfait amour auprès de leurs moitiés respectives. Les quatre couples sont remplis d'envie et de projets d'avenir... mais tout bascule lorsque Lennon fait une découverte qui pourrait bouleverser la vie au manoir Westwood. L'un d'entre eux dissimule un secret aux autres. Lequel ? Et qui est dans la confidence ? Entre quiproquos, suspicions et révélations, la famille s'apprête à vivre quelques turbulences !