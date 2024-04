La forêt - format géant

Dans un format géant, ce "Mes p'tits docs" raconte qui sont les animaux qui vivent dans la forêt, quels types d'arbres on y croise et quels rôles ils jouent pour la planète. En bonus : un magnifique poster de la forêt de Bornéo ! Les forêts : des milieux divers et richement peuplés Les forêts des climats tempérés sont souvent composées d'arbres feuillus et de quelques résineux. Dans les sous-bois prolifèrent insectes et champignons. A la belle saison, on entend de nombreux oiseaux et on y croise des écureuils. La chouette hulotte et le sanglier, eux, attendent plutôt la nuit pour sortir. Plus de la moitié des espèces de la planète vivent dans la forêt équatoriale, dont certaines au sommet de la canopée ! Les séquoias des parcs naturels de Californie sont immenses eux aussi... Sensibiliser les enfants au rôle des forêts Avec ce "Mes p'tits docs", on apprend pourquoi les forêts sont comme les poumons de la Terre, comment elles purifient l'air et pourquoi il faut en prendre soin. Malheureusement, les humains abattent des milliers d'arbres chaque année pour cultiver des terres : c'est la déforestation. A côté de chez toi, l'écosystème de la forêt est aussi très fragile, il faut y faire attention, ne pas faire de feu et rester sur les sentiers. Mais la forêt ne pousse pas toujours n'importe comment : les forestiers décident quels arbres doivent être coupés ou pas !