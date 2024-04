Une super histoire "Moi, mon grand-père et mille trucs dingues à faire", ou comment un pactole tombé du ciel va bouleverser la vie d'un garçon de 11 ans ! Avec tout cet argent, son grand coeur et une belle dose de fantaisie, Frank va redonner le sourire à son très vieux grand-père et changer l'existence de toute sa famille, jusque-là peu reluisante et bien désunie. Une autrice à suivre L'autrice Jenny Pearson en pleine forme avec toujours le même style fluide et rythmé. Du réconfort en barre Un festival de rigolade, de suspens, de générosité et d'espoir.