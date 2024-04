Kazou, le magicien du feu

Kazou a un don extraordinaire... qui tourne souvent à la catastrophe ! Chaque fois qu'il dit "pourquoi" , Kui-Kui, son ami imaginaire, et lui sont projetés à notre époque. Et gare à eux s'ils ne trouvent pas la solution : ils resteraient à tout jamais parmi nous, dans le si bien nommé Monde Kipu. Dans cette histoire, afin de raviver le brasier de son père sorcier, Kazou va voyager à notre époque, tomber amoureux et rapporter le feu chez les Krognons !