Au secours de Notre-Dame - Tome 3. Opération Dynamite

L'odieuse Miranda Buldozil est excédée : par deux fois déjà, ses plans machiavéliques pour détruire la cathédrale Notre-Dame de Paris ont mystérieusement échoué. Il ne sera toutefois pas dit qu'elle se laisse faire ! Elle envoie donc son sbire, Ulysse Mc Histor, mener une tentative de la dernière chance, alors que gronde l'insurrection menée par la Résistance contre l'occupant allemand, à la veille de la libération de Paris. C'est donc en 1944 que les Audacieux joueront leur va-tout pour sauver leur chère cathédrale. Bien des surprises attendront Marceau, Suzie et Madelon, dans les rues de la capitale occupée... La cathédrale échappera-t-elle à la dynamite ? Un roman d'aventures mêlant réel et fantastique dans lequel tu croiseras Joséphine Baker et le maréchal Leclerc !