Honey Lemon Soda. Tome 2

Après avoir été harcelée au collège et surnommée "la pierre" à cause de sa timidité, Uka Ishimori espère prendre un nouveau départ en arrivant au lycée... Et pour le moment, ses débuts en tant que lycéenne ont tout du conte de fées. Mais lorsque la journée d'intégration tourne à la catastrophe, Uka se retrouve dans une situation délicate. La jeune fille parviendra-t-elle à prouver à ses camarades de classe qu'elle a sa place parmi eux ? Une histoire de jeunesse aussi pétillante et rafraîchissante qu'un soda au citron !