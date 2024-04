La comptabilité des auto-entrepreneurs. Toutes les astuces pour profiter à 100 % du statut

Les indispensables de la comptabilité pour les auto-entrepreneurs à la portée de tous La comptabilité simplifiée est l'un des atouts majeurs du statut d'auto-entrepreneur (ou micro-entreprise). Pour autant, combien ont gaspillé du temps et de l'argent par manque d'information ? Ce guide vous donne toutes les solutions d'optimisation pour bénéficier au mieux des avantages du statut d'autoentrepreneur. Ponctué d'exemples et de modèles pratiques, il vous aide à gérer simplement et rapidement votre comptabilité tout en évitant les risques et les mauvaises surprises. - Créer sa micro-entreprise et connaître toutes les aides - associées. - Gérer son livre de recettes, ses facturations et ses achats. - Maîtriser la fiscalité et les cotisations sociales. - Suivre au mieux sa trésorerie et optimiser sa rentabilité. - Connaître les seuils de chiffre d'affaires, la TVA et l'impact sur l'impôt sur le revenu. Votre compta n'aura plus de secret pour vous ! En bonus, des modèles de facture et registre à télécharger + l'agenda de l'auto-entrepreneur, pour ne plus laisser passer les échéances de déclarations obligatoires.