Comment j'ai tué ma famille

1. Tuer ma famille | 2. Réclamer leur héritage | 3. M'en sortir | 4. Adopter un chien Voici la liste des priorités de Grace, vingt-huit ans, Louboutin aux pieds. Sauf que, en ce moment, c'est plutôt l'uniforme terne de la prison de Limehouse qu'elle porte. Comme quoi, planifier l'assassinat de ses proches dès l'âge de treize ans n'est pas gage de réussite. Et franchement, se voir condamner pour un meurtre que l'on n'a pas commis quand on en a six autres à son actif sans se faire prendre, cela manque de panache. Mais la détenue compte bien l'emporter en appel et, d'ici là, coucher son histoire sur papier. Même si, bien sûr, personne ne la lira. Relire les points 2 à 4. Un premier thriller pétri d'humour noir sur une génération luttant contre les injustices qui lui sont faites. Jubilatoire. Cette histoire de famille ne manque pas d'humour et nous prend par surprise avec une fin qu'on n'avait franchement pas vue venir. Jean-Marie Wynants, Le Soir. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marie-Chivot-Buhler.