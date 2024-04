Métaphysique de l'Anthropocène, 2. Raison et destruction

Le concept d'Anthropocène s'est imposé pour définir une époque géologique caractérisée par un processus de destruction d'origine humaine. La généalogie et l'archéologie de l'Anthropocène mettent au jour les caractéristiques fondamentales de la rationalité occidentale à savoir la négation de la nature et finalement de la vie, la haine du monde et le culte de la mort. Notre époque déchaîne sa puissance de destruction dans une guerre mondiale contre le monde en tant que tel. L'urgente nécessité de contrecarrer ce processus impose d'identifier quelle est l'infrastructure de sa mise en oeuvre : le dispositif industriel du machinisme, dont le capital est la logique.