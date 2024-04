La Préhistoire expliquée aux enfants

Beaucoup de parents visitent des sites préhistoriques avec leurs enfants pour les initier à l'ART et à l'Histoire, dès leur plus jeune âge, comme la grotte de LASCAUX et celle de CHAUVET. Cet ouvrage explique d'une part les dates clés de la Préhistoire et le quotidien des hommes préhistoriques et d'autre part leurs plus belles oeuvres. Retrouvez de très belles reproductions iconographiques des plus belles peintures rupestres et des textes adaptés au niveau de compréhension des 7-12 ans. Au fil des plus grands chefs-oeuvres, cet album mènera ses jeunes lecteurs à la rencontre du quotidien des peuples préhistoriques... en 50 oeuvres décryptées de façon accessible.