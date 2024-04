La vengeance des étoiles - Tome 1

Exploitée par le cruel capitaine Zharo depuis sept ans afin d'éponger les dettes de ses parents, Anguille s'apprête à quitter le Saumâtre et retrouver la terre ferme. De retour à Moray, la jeune fille n'a plus qu'un seul but : se venger de l'homme qui a ruiné sa famille. Anguille se fait passer pour une comtesse pour s'approcher de ses ennemis. Mais plus elle s'empêtre dans ce jeu de dupes, plus son chemin se mêle à celui de l'énigmatique Cayo, le fils de l'homme qu'elle cherche à faire tomber.