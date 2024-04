La Numérologie intuitive. Comprenez votre identité grâce aux nombres clés de votre vie !

Grâce à la numérologie, découvrez votre mission de vie et attirez le bonheur dans votre coeur ! La numérologie permet de comprendre votre être profond grâce aux nombres reliés à votre identité. En apprenant à créer votre profil numérologique, vous pourrez interpréter la vibration de chaque nombre afin d'identifier vos faiblesses et comment les travailler pour trouver le chemin de guérison et de l'épanouissement personnel. Ce guide pratique vous donne ainsi les clés pour apprendre à vous connaître. Vous trouverez de nombreux outils pour aiguiser votre interprétation et mener votre âme vers la paix intérieure. Vous êtes sur le point de découvrir... - 10 moyens de développer votre intuition. - La symbolique des nombres - Comment calculer votre chemin de vie, vos années personnelles ou encore votre nombre karmique. - Vos dons de vie - La relation entre les chakras et les nombres. - Le lien entre l'enfant intérieur et la numérologie. Et bien plus encore ! Développez un nouvel état de conscience grâce à la numérologie ! Maud Albertini Auteure, numérologue et thérapeute, Maud Albertini est passionnée de numérologie et de développement personnel depuis près de 30 ans. Elle aide de nombreuses personnes à se reconnecter à leur âme via sa page Instagram, La numérologie de Maud. Retrouvez ses ouvrages Oracle des nombres et Self-Love le livre oracle chez Le Lotus et l'éléphant.