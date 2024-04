Je reconstruis ma flore intestinale, c’est parti !

Prenez soin des germes qui peuplent votre intestin ? ! Maux de ventre, ballonnements, infections, intolérances alimentaires, manque d'énergie, humeur changeante... De nombreux problèmes de santé peuvent avoir pour point de départ une défaillance de la flore intestinale. Vous souffrez de l'un ou l'autre de ces maux ?? STOP ! Apprenez grâce à ce petit guide essentiel à réparer et renforcer votre flore intestinale par des moyens simples et efficaces. Trois approches vous sont présentées de manière claire et pratique pour que vous puissiez comprendre votre déséquilibre et trouver le soin qui correspondra le mieux à vos besoins. Que ce soit par la consommation d'aliments riches en fibres ou prébiotiques, par la prise de compléments probiotiques ou la réduction d'aliments riches en protéines, vous trouverez forcément la meilleure façon de reconstruire votre flore et de soigner vos maux, aussi variés soient-ils. C'est parti !