Les Mésaventures de l'illustre famille Bastable

1910, Etats-Unis : Cora Kimball a reçu une voiture pour ses seize ans ! Et gare à celui qui essaierait de l'empêcher de la conduire, juste parce qu'elle est une fille. Hors de question, aussi, de s'habiller selon les conventions de l'époque. Audacieuse et autonome, on la traite souvent de garçon manqué, mais elle n'en a rien à faire. Avec ses deux meilleures amies, Bess et Belle, c'est parti pour des aventures folles ! Un roman rempli d'action mais aussi d'humour, écrit par une suffragette, qui prouve que les filles sont tout aussi capables que les garçons... parfois, même, plus ! La collection Les Vintage Sisters : Au tournant du xxe siècle, les histoires moralisatrices firent place à un nouveau genre : des romans pleins d'action et de rebondissements, avec pour héroïnes des jeunes filles aventurières et malignes, qui ont fait rêver les enfants pendant des décennies. A leur parution, ces séries étaient d'ailleurs souvent bannies en librairie, de peur que les lectrices se fassent des illusions sur leur futur rôle dans la société. Notre nouvelle collection rend hommage à ces premières héroïnes modernes pour la jeunesse.