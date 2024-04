Fernand Fleuret est essentiellement connu comme auteur de Jim Click ou La merveilleuse invention (Gallimard, 1930, réédition Farrago, 2002) et pour avoir travaillé avec Apollinaire dans l'Enfer de la Bibliothèque Nationale de France. De ce travail est née la collection Les maîtres de l'amour à La Bibliothèque des Curieux. Des écrits de l'Arétin à Sade, en passant par Andréa de Nerciat, y seront publiés. Les préfaces rédigées par Apollinaire seront réunies dans le volume Les diables amoureux. Le portrait dressé ici par l'ami, le dédicataire du poème Le voyageur, est extrait de son ouvrage De Gilles de Rais à Guillaume Apollinaire publié au Mercure de France en 1933. Précieux portrait en ce qu'il rappelle en filigrane la jeunesse du poète qui, ne l'oublions pas, est mort à seulement 38 ans. Ainsi de ce mimétisme, de ce souci de séduction, révélateurs et, surtout, essentiels au poète afin de connaître ses semblables et qui aurait pu déclarer : "Rien de ce qui est humain ne m'est étranger". Sommaire : Fernand Fleuret, Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire, Le voyageur Louis Zukofsky, à propos du Voyageur (extraits de Le style Apollinaire, 1934)