On ne badine pas avec l'amour. Avec le parcours "Les jeux du coeur et de la parole"

La célèbre comédie romantique de Musset, au programme des 1re générale et technologique, suivie du parcours littéraire " Les jeux du coeur et de la parole " . Dans une édition spécial bac de français, avec des extraits vidéo de la mise en scène de Jean Liermier. La pièce Après dix ans de séparation, Camille et Perdican se retrouvent dans le château où ils ont passé leur enfance. Amoureux de Camille, mais apparemment sans retour, Perdican décide d'attiser sa jalousie en se rapprochant de la jeune Rosette. Découvrant son stratagème, Camille entre à son tour dans ce jeu. Mais on ne badine pas avec l'amour... Entre comédie et tragédie, une pièce qui s'impose comme un modèle du drame romantique. Le parcours " Les jeux du coeur et de la parole " En complément de la pièce, un groupement de textes problématisé et illustré qui, de Marivaux à Pascal Rambert en passant par Marie-Anne Barbier, évoque la difficulté à exprimer sans détour les élans du coeur. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen dans le cadre de sa préparation du bac de français : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte : - des points d'étape à la fin de chaque acte - des " clés " pour expliquer les scènes emblématiques, en vue de l'oral du bac - dans le dossier qui suit le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac - des fiches de méthode Les ressources en ligne - EXCLUSIF : des extraits vidéo de la mise en scène de Jean Liermier (Théâtre de Carouge, 2023) qui permettent de visionner les scènes analysées dans les " Clés pour l'explication de texte " . - Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera une séquence complète et tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des lectures d'images et des sujets de bac.