Kingwood Academy Tome 2

Magie, danger, désir... bienvenue à Kingwood Academy ! Quelques secondes pour respirer, ce n'est pas trop en demander, si ? Aura en aurait bien besoin ! Non seulement elle a découvert qu'elle était une Elémentaire, mais également qu'elle était la plus puissante depuis des siècles. Cela la rend dangereuse pour ceux qui convoitent un statut haut-placé sur le campus et dans la société magique, mais également pour elle-même : si elle n'apprend pas à contrôler ses pouvoirs, et vite, elle risque l'oblitération... D'autant que cette maîtrise est liée à ses émotions, qui sont loin d'être épargnées ! Les quatre princes désirent son corps autant que sa mort, et chacun l'emporte dans un tourbillon de sensualité et de sentiments inconnus qui la laissent tremblante et sans voix... Dans cette académie où le moindre faux pas peut lui coûter la vie, Aura peut-elle vraiment se fier à quiconque ? Et surtout, peut-elle-même se fier à son coeur, quand il ne s'embrase que pour le séducteur, le doux géant, le psychopathe et l'héritier cruel ?