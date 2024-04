Sur la scène d'un théâtre, alors qu'un directeur de troupe et ses comédiens répètent, six individus endeuillés font irruption. Ce sont des personnages, tous membres d'une même famille. Nés de l'imagination d'un auteur qui a refusé de leur donner une existence artistique, ils revendiquent leur droit de vivre. Pièce dans la pièce, Six Personnages en quête d'auteur interroge les mystères de la création et révèle les limites de la représentation. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur et contexte d'écriture - Les sources et le genre de l'oeuvre - Les représentations de l'oeuvre et sa réception - Chronologie TOUT POUR REUSSIR - Petit lexique pour la lecture d'images GROUPEMENTS DE TEXTES - Le théâtre dans le théâtre - L'auteur et son personnage - Le comédien et le personnage - Le mystère de la création artistique CAHIER PHOTOS.