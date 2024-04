Tarot pratique. Guide facile et concret pour interpréter toutes les cartes

"Le guide que vous tenez entre les mains a été conçu pour répondre à des difficultés que rencontraient régulièrement les participant. e. s à mes cours autour du tarot" Margot Robert-Winterhalter, tarologue et psychopraticienne, a élaboré spécialement pour vous ce guide complet, afin de vous aider à interpréter vos tirages avec facilité. Vous pourrez le consulter à tout moment en cas de blocage et y trouver une réponse directe à vos questions. Véritable guide d'interprétation, cet ouvrage est un outil pratique avec des propositions de tirages et un visuel décrypté de chacune des 78 cartes du tarot. Les explications sont applicables au Tarot Rider-Waite-Smith ainsi qu'au Tarot de Marseille et au Tarot de Thoth. Alors, êtes-vous prêt. e à relier de façon beaucoup plus aisée les cartes que vous tirez avec le monde pratique et concret ? Au travers de ses cours et ses retraites, Margot Robert-Winterhalter permet aux personnes de découvrir et pratiquer une approche concrète du tarot, pour une connaissance toujours plus approfondie de soi et une exploration personnelle qui permet de changer sa vie.