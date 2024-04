BiblioLycée - Le menteur (Corneille) BAC 2025

Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le parcours associé L'essentiel sur l'oeuvre - Structure et résumé de l'oeuvre - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et réception de l'oeuvre - Genre de l'oeuvre - Personnages de l'oeuvre - L'oeuvre et son contexte en images (6 documents en couleurs analysés) Etudier le parcours : Mensonge et comédie - Analyse du parcours - Citations clés - Groupement de textes Se préparer au Bac - Conseils de méthode - Commentaires de texte corrigés (voie générale et voie technologique) - Dissertations corrigées - Sujets d'oral guidés Réservé aux enseignants : un guide pédagogique téléchargeable gratuitement