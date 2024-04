S.O.S. comme dans Sourire Ou Souffrir - L'art de (se) choisir !

Sommes-nous heureux ? Voilà l'une des grandes questions que nous nous posons en tant qu'être humain. Combien de fois avons-nous accepté, à nos dépends, d'endosser un rôle qui ne nous était pas destiné, simplement pour faire plaisir aux autres et ne pas les décevoir ? Combien de fois avons-nous dit oui alors que nous pensions non ? Pourtant, se poser la simple question : "est-ce que je veux Sourire Ou Souffrir (SOS)? " nous permettrait d'agir différemment et d'évaluer rapidement nos besoins réels et nos désirs personnels. Répondre à cette question est primordial devant les choix qui se présentent à nous. Cependant, nous n'avons pas le réflexe de nous la poser ni la capacité d'y répondre en toute franchise. Josée Durocher nous offre des trucs tangibles pour acquérir l'assurance nécessaire pour affirmer ce que nous voulons au lieu de subir ce que les autres attendent de nous. Nous parviendrons à nous respecter comme jamais auparavant, et du coup, à susciter le respect de ta part d'autrui. L'art de choisir en fonction de soi avant tout n'aura jamais été aussi facile à développer.