La valse à 5 temps. Petit traité sur les grandes divagations d'un homme bien ordinaire

Loin de la danse de salon, cette valse asymétrique nous emporte sur le flot d'une vie intranquille. Orphelin trop tôt d'un père tant aimé, papa de filles adorées, divorcé, séparé, l'auteur passe en revue les étapes mémorables de son existence qui le voient faire un grand écart professionnel, géographique et sentimental. Témoignage mêlé d'un intime bilan, La valse à 5 temps décompose et analyse les figures imposées par la réalité : sous une apparente simplicité, une attention de tous les instants et la nécessité d'avancer en accord avec sa partenaire et ses propres valeurs.